Мужчина нагло глядя в камеру сломал сразу три. Он уверен, что его никто не опознает

В Рождественскую ночь 7 января 2019 года в 02:30 неизвестным были сломаны 3 камеры видеонаблюдения на остановке Технический Университет на ул. Московской в Бресте.



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Все, кто узнают человека на фото/видео и предоставят достоверную информацию, получат вознаграждение. Звонить по телефону +375292071882

Если человек не найдется в течении 5 суток, то все данные будут переданы в МВД.