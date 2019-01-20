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Мужчина нагло глядя в камеру сломал сразу три. Он уверен, что его никто не опознает
21.01.2019 06:24 — ЧП | Виртуальный Брест
В Рождественскую ночь 7 января 2019 года в 02:30 неизвестным были сломаны 3 камеры видеонаблюдения на остановке Технический Университет на ул. Московской в Бресте.
Все, кто узнают человека на фото/видео и предоставят достоверную информацию, получат вознаграждение. Звонить по телефону +375292071882
Если человек не найдется в течении 5 суток, то все данные будут переданы в МВД.
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В Рождественскую ночь 7 января 2019 года в 02:30 неизвестным были сломаны 3 камеры видеонаблюдения на остановке Технический Университет на ул. Московской в Бресте. ...
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