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Мужчина нагло глядя в камеру сломал сразу три. Он уверен, что его никто не опознает

21.01.2019 06:24 — ЧП | Виртуальный Брест  
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В Рождественскую ночь 7 января 2019 года в 02:30 неизвестным были сломаны 3 камеры видеонаблюдения на остановке Технический Университет на ул. Московской в Бресте.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news62729.php

Мужчина нагло глядя в камеру сломал сразу три. Он уверен, что его никто не опознает

Все, кто узнают человека на фото/видео и предоставят достоверную информацию, получат вознаграждение. Звонить по телефону +375292071882

Если человек не найдется в течении 5 суток, то все данные будут переданы в МВД.

 
Теги: Брест
 
 
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В Рождественскую ночь 7 января 2019 года в 02:30 неизвестным были сломаны 3 камеры видеонаблюдения на остановке Технический Университет на ул. Московской в Бресте. ...
 
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