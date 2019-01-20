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В Дятловском районе убили зубра. Возбуждено уголовное дело

21.01.2019 10:40 — ЧП | Tut.by  
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Охотник с 30-летним стажем планировал убить оленя, но застрелил зубра. Следственный комитет возбудил уголовное дело, сообщает пресс-служба ведомства.


Фото: Следственный комитет

48-летний минчанин является руководителем частной фирмы, его охотничий стаж составляет почти 30 лет. Изначально он планировал добыть оленя и оформил для этого разрешительные документы. Но 18 января около 5 часов утра вблизи деревни Красный Бор Дятловского района он застрелил зубра, включенного в Красную книгу Республики Беларусь. Тем самым он причинил ущерб окружающей среде в размере не менее 400 базовых величин (10 200 рублей — прим. TUT.BY).

В ходе осмотра места происшествия изъяты охотничий карабин «Tikka M595» с прицелом ночного видения, несколько стреляных гильз и патрон. Допрошены свидетели. Туша зубра направлена для проведения ветеринарной экспертизы.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту незаконной охоты, повлекшей причинение ущерба в особо крупном размере. Охотнику грозит до шести лет лишения свободы.

 
 
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Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту незаконной охоты, повлекшей причинение ущерба в особо крупном размере. Охотнику грозит до шести лет лишения...
 
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