В Дятловском районе убили зубра. Возбуждено уголовное дело

Охотник с 30-летним стажем планировал убить оленя, но застрелил зубра. Следственный комитет возбудил уголовное дело, сообщает пресс-служба ведомства.



Фото: Следственный комитет

48-летний минчанин является руководителем частной фирмы, его охотничий стаж составляет почти 30 лет. Изначально он планировал добыть оленя и оформил для этого разрешительные документы. Но 18 января около 5 часов утра вблизи деревни Красный Бор Дятловского района он застрелил зубра, включенного в Красную книгу Республики Беларусь. Тем самым он причинил ущерб окружающей среде в размере не менее 400 базовых величин (10 200 рублей — прим. TUT.BY).

В ходе осмотра места происшествия изъяты охотничий карабин «Tikka M595» с прицелом ночного видения, несколько стреляных гильз и патрон. Допрошены свидетели. Туша зубра направлена для проведения ветеринарной экспертизы.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту незаконной охоты, повлекшей причинение ущерба в особо крупном размере. Охотнику грозит до шести лет лишения свободы.