В Витебской области свадьба закончилась поножовщиной между сватами

Ночью 20 января в Витебскую областную больницу поступил мужчина с ножевым ранением в шею. Оказалось, накануне он гулял на свадьбе, а после гуляний поссорился со сватом. Об этом сообщает УВД Витебского облисполкома.

Раненого мужчину привезли в больницу за полночь. Пока за его жизнь боролись медики, в происшествии разбиралась милиция.

Оказалось, накануне 45-летний житель Березовского района приехал на свадьбу к падчерице. Потом родители молодых отправились в съемную квартиру ночевать.

Мужчины решили продолжить праздник, но во время застолья поругались — и отец жениха ударил кухонным ножом свата в шею.

Пострадавший попал в реанимацию. В отношении второго мужчины возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 14 и ч. 1 ст. 139 УК (Покушение на убийство). За это грозит от 6 до 15 лет лишения свободы.