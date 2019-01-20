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В Витебской области свадьба закончилась поножовщиной между сватами
Ночью 20 января в Витебскую областную больницу поступил мужчина с ножевым ранением в шею. Оказалось, накануне он гулял на свадьбе, а после гуляний поссорился со сватом. Об этом
Раненого мужчину привезли в больницу за полночь. Пока за его жизнь боролись медики, в происшествии разбиралась милиция.
Оказалось, накануне 45-летний житель Березовского района приехал на свадьбу к падчерице. Потом родители молодых отправились в съемную квартиру ночевать.
Мужчины решили продолжить праздник, но во время застолья поругались — и отец жениха ударил кухонным ножом свата в шею.
Пострадавший попал в реанимацию. В отношении второго мужчины возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 14 и ч. 1 ст. 139 УК (Покушение на убийство). За это грозит от 6 до 15 лет лишения свободы.
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В итоге один в реанимации, а второй в СИЗО.
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