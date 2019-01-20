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В Витебской области свадьба закончилась поножовщиной между сватами

21.01.2019 11:29 — ЧП | Tut.by  
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Ночью 20 января в Витебскую областную больницу поступил мужчина с ножевым ранением в шею. Оказалось, накануне он гулял на свадьбе, а после гуляний поссорился со сватом. Об этом сообщает УВД Витебского облисполкома.

Раненого мужчину привезли в больницу за полночь. Пока за его жизнь боролись медики, в происшествии разбиралась милиция.

Оказалось, накануне 45-летний житель Березовского района приехал на свадьбу к падчерице. Потом родители молодых отправились в съемную квартиру ночевать.

Мужчины решили продолжить праздник, но во время застолья поругались — и отец жениха ударил кухонным ножом свата в шею.

Пострадавший попал в реанимацию. В отношении второго мужчины возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 14 и ч. 1 ст. 139 УК (Покушение на убийство). За это грозит от 6 до 15 лет лишения свободы.

 
 
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