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Легковушка в Гомеле на переходе сбила двух девочек

21.01.2019 — ЧП | Газета Авангард  
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Двух девочек-подростков сбила легковушка на регулируемом пешеходном переходе в Гомеле, сообщили корреспонденту БЕЛТА в УГАИ УВД Гомельского облисполкома.

Легковушка в Гомеле на переходе сбила двух девочек

Авария произошла 19 января в 11.35. Водитель на автомобиле Mazda двигался по ул.Советской областного центра со стороны ул.Малайчука в направлении ул.Ефремова. На пересечении с ул.Чонгарской дивизии наехал на двух 13-летних девочек, которые переходили проезжую часть дороги по регулируемому пешеходному переходу на разрешающий (зеленый) сигнал светофора.

По предварительной информации, легковушка двигалась на запрещающий (красный) сигнал светофора.

Девочки госпитализированы.

По факту ДТП проводится проверка.
Читать полностью: https://www.belta.by/incident/view/legkovushka-v-gomele-na-perehode-sbila-dvuh-devochek-333436-2019/
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БЕЛТА.

 
Теги: Гомель
 
 
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Двух девочек-подростков сбила легковушка на регулируемом пешеходном переходе в Гомеле, сообщили корреспонденту БЕЛТА в УГАИ УВД Гомельского...
 
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