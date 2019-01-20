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Минским РОСК возбуждено уголовное дело о хулиганских действиях, повлекших гибель животного

21.01.2019 — ЧП | Единство  
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По данным следствия, днем 11 января 2019 года подозреваемый, находясь на улице в деревне Столбуновичи Минского района, из хулиганских побуждений нанес ножевое ранение соседской собаке породы «самоедская лайка». От полученной травмы животное скончалось.

Хозяйка незамедлительно сообщила об этом в правоохранительные органы.

Установлено, что в момент совершения преступления мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения (согласно медицинскому освидетельствованию у него зафиксировано 2,8 промилле алкоголя).

В настоящее время следователем задержанный допрашивается по обстоятельствам противоправных действий, устанавливается мотив. К материалам уголовного дела приобщено заключение о результатах вскрытия трупа животного, которое подтверждает, что смерть собаки наступила от причиненного  ножевого ранения.

Окончательная квалификация действиям фигуранта будет дана по результатам расследования.

Официальный представитель УСК по Минской области

Татьяна Белоног

 
 
Ссылка на источник 24
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По подозрению в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 339 (хулиганство) Уголовного кодекса, задержан 57-летний неработающий и ранее неоднократно судимый...
 
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