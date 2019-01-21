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Борисовчанин сорвал с руки пенсионерки золотой браслет.

22.01.2019 — ЧП | Единство  
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Из оперативной информации следует, что инцидент имел место в ночное время в одном из спальных районов города. Злоумышленник обратил внимание на одинокую женщину. Подошел к незнакомке, чтобы познакомиться, однако последняя ответила отказом и попросила молодого юношу ее не тревожить. В момент непродолжительного диалога мужчина успел обратить внимание на имеющееся у женщины ювелирное изделие. И уже догнав женщину вновь, незнакомец сорвал с руки браслет и скрылся.

Личность подозреваемого в скором времени была установлена, им оказался неработающий 28-летний борисовчанин. Похищенное изъято.

К слову, мужчина ранее привлекался к уголовной ответственности за аналогичное преступление. По данному поводу возбуждено уголовное дело по ст. 206 ч. 2 Уголовного кодекса («Грабеж). Проводится расследование.

Яна Коржавина,

официальный представитель Борисовского РУВД

http://www.uvd-mo.gov.by/

 
Теги: знакомства
 
 
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Сотрудники уголовного розыска Борисовского РУВД задержали 28-летнего жителя города Борисова по подозрению в грабеже. По предварительной информации установлено,...
 
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