Борисовчанин сорвал с руки пенсионерки золотой браслет.

Из оперативной информации следует, что инцидент имел место в ночное время в одном из спальных районов города. Злоумышленник обратил внимание на одинокую женщину. Подошел к незнакомке, чтобы познакомиться, однако последняя ответила отказом и попросила молодого юношу ее не тревожить. В момент непродолжительного диалога мужчина успел обратить внимание на имеющееся у женщины ювелирное изделие. И уже догнав женщину вновь, незнакомец сорвал с руки браслет и скрылся.

Личность подозреваемого в скором времени была установлена, им оказался неработающий 28-летний борисовчанин. Похищенное изъято.

К слову, мужчина ранее привлекался к уголовной ответственности за аналогичное преступление. По данному поводу возбуждено уголовное дело по ст. 206 ч. 2 Уголовного кодекса («Грабеж). Проводится расследование.

Яна Коржавина,

официальный представитель Борисовского РУВД