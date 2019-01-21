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Следователями устанавливаются обстоятельства покушения на убийство в Борисове

22.01.2019 — ЧП | Единство  
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Вечером 14 января следственно-оперативная группа прибыла в один из многоквартирных домов в Борисове по поступившему сообщению о совершенном преступлении в отношении 38-летнего местного жителя. С тяжкими телесными повреждениями мужчина был госпитализирован.

Правоохранителями проведены осмотры, опросы очевидцев, жителей дома, зафиксированы обнаруженные на месте преступления следы, изъяты вещественные доказательства. 

В ходе оперативно-розыскных мероприятий установлено лицо, причастное к совершению противоправных действий. Им оказался 50-летний неработающий ранее судимый житель города. 

По данным следствия, мужчина пришел к дому, в котором снимает квартиру его бывшая супруга с другим мужчиной. Подкараулив их на первом этаже подъезда, на почве неприязненных отношений умышленно ударил потерпевшего сначала ломом, а затем причинил ножевые ранения. Ввиду активного сопротивления со стороны мужчины, фигурант скрылся с места преступления. Он был задержан на одной из улиц города сотрудниками уголовного розыска.

Мужчине предъявлено обвинение, к нему применена мера пресечения в виде заключения под стражу.

В рамках уголовного дела устанавливаются все обстоятельства преступления, продолжается работа со свидетелями, проводятся следственные действия с обвиняемым. Изъятые вещественные доказательства направлены в УГКСЭ по Минской области для проведения исследований.

Расследование продолжается.

Официальный представитель УСК по Минской области

Татьяна Белоног

https://sk.gov.by

 
 
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Борисовским районным отделом Следственного комитета расследуется уголовное дело о покушении на убийство (ч. 1 ст. 14 ч. 1 ст. 139 Уголовного кодекса).
 
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