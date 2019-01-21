Следователями устанавливаются обстоятельства покушения на убийство в Борисове

Вечером 14 января следственно-оперативная группа прибыла в один из многоквартирных домов в Борисове по поступившему сообщению о совершенном преступлении в отношении 38-летнего местного жителя. С тяжкими телесными повреждениями мужчина был госпитализирован.

Правоохранителями проведены осмотры, опросы очевидцев, жителей дома, зафиксированы обнаруженные на месте преступления следы, изъяты вещественные доказательства.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий установлено лицо, причастное к совершению противоправных действий. Им оказался 50-летний неработающий ранее судимый житель города.

По данным следствия, мужчина пришел к дому, в котором снимает квартиру его бывшая супруга с другим мужчиной. Подкараулив их на первом этаже подъезда, на почве неприязненных отношений умышленно ударил потерпевшего сначала ломом, а затем причинил ножевые ранения. Ввиду активного сопротивления со стороны мужчины, фигурант скрылся с места преступления. Он был задержан на одной из улиц города сотрудниками уголовного розыска.

Мужчине предъявлено обвинение, к нему применена мера пресечения в виде заключения под стражу.

В рамках уголовного дела устанавливаются все обстоятельства преступления, продолжается работа со свидетелями, проводятся следственные действия с обвиняемым. Изъятые вещественные доказательства направлены в УГКСЭ по Минской области для проведения исследований.

Расследование продолжается.

Официальный представитель УСК по Минской области

Татьяна Белоног