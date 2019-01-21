В хостеле Гданьска напали с ножом на белоруса

В Гданьске белорус попал в больницу с ножевыми ранениями. По подозрению в покушении на убийство задержаны трое человек, сообщает польское издание Radio Gdansk.

Инцидент произошел в одном из хостелов в районе Липце. Белорус получил три ножевых ранения, его прооперировали. О состоянии его здоровья подробностей не сообщается.

Как рассказали в полиции Гданьска, задержаны трое: две женщины и один мужчина, все они граждане Украины. Возбуждено уголовное дело по факту покушения на убийство.

По неофициальным данным, потерпевший пришел в гости к знакомому, где и произошла ссора. После нападения раненый сам вышел из комнаты и позвал на помощь.

Для допроса основного подозреваемого полиции пришлось взять паузу: при задержании он был пьян.