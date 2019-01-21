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В хостеле Гданьска напали с ножом на белоруса
В Гданьске белорус попал в больницу с ножевыми ранениями. По подозрению в покушении на убийство задержаны трое человек,
Инцидент произошел в одном из хостелов в районе Липце. Белорус получил три ножевых ранения, его прооперировали. О состоянии его здоровья подробностей не сообщается.
Как рассказали в полиции Гданьска, задержаны трое: две женщины и один мужчина, все они граждане Украины. Возбуждено уголовное дело по факту покушения на убийство.
По неофициальным данным, потерпевший пришел в гости к знакомому, где и произошла ссора. После нападения раненый сам вышел из комнаты и позвал на помощь.
Для допроса основного подозреваемого полиции пришлось взять паузу: при задержании он был пьян.
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Мужчина своими силами ушел с места происшествия и позвал на помощь. Его уже проперировали.
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