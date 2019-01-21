ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В хостеле Гданьска напали с ножом на белоруса

22.01.2019 10:56 — ЧП | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

В Гданьске белорус попал в больницу с ножевыми ранениями. По подозрению в покушении на убийство задержаны трое человек, сообщает польское издание Radio Gdansk.

Инцидент произошел в одном из хостелов в районе Липце. Белорус получил три ножевых ранения, его прооперировали. О состоянии его здоровья подробностей не сообщается.

Как рассказали в полиции Гданьска, задержаны трое: две женщины и один мужчина, все они граждане Украины. Возбуждено уголовное дело по факту покушения на убийство.

По неофициальным данным, потерпевший пришел в гости к знакомому, где и произошла ссора. После нападения раненый сам вышел из комнаты и позвал на помощь.

Для допроса основного подозреваемого полиции пришлось взять паузу: при задержании он был пьян.

 
 
Ссылка на источник 44
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Мужчина своими силами ушел с места происшествия и позвал на помощь. Его уже проперировали.
 
Новости дня
Новости ЧП
 
Следователями устанавливаются обстоятельства покушения на убийство в Борисове
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

ЧП

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

21.01.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
22.01.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Герой працы
Газета Авангард
Полымя
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Асiповiцкi край
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)

Архив (ЧП)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика