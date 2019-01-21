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Директор частного предприятия из Пинского района под предлогом реализации украл у фермеров сельхозпродукцию на кругленькую сумму

22.01.2019 — ЧП | Полесская правда  
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Сотрудниками группы по борьбе с экономическими преступлениями Пинского РОВД задержан директор одного из предприятий района, который мошенническим путем завладел сельскохозяйственной продукцией фермеров, сообщили корреспонденту pinsknews.by в ГИОС УВД Брестского облисполкома.

Директор частного предприятия из Пинского района под предлогом реализации украл у фермеров сельхозпродукцию на кругленькую сумму
В Пинский РОВД с заявлением обратился глава одного из фермерских хозяйств района. Сотрудникам милиции он сообщил, что директор одного ООО с января 2016 года по декабрь 2018 года мошенническим путем, под предлогом реализации, завладел сельскохозяйственной продукцией.

С фермером был заключен договор на реализацию чеснока, картофеля, моркови и свеклы, выращенных в хозяйстве. Продукция на сумму более 32 000 рублей была отгружена со склада фермерского хозяйства. Однако директор ООО свои договорные обязательства не выполнил и не произвел расчет за поставленную продукцию.

В ходе проведения оперативных мероприятий было установлено, что от действий мошенника пострадали еще трое жителей области, которые также заключили с ним договоры. Общая сумма ущерба составила более 36 тысяч рублей.

Оперативники располагают информацией о том, что есть потерпевшие от рук мошенника в Минской и Гродненской областях.

По данному факту Пинским МРОСК возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 209 УК Республики Беларусь. Проводятся дальнейшие следственные действия.

 

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