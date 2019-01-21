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Директор частного предприятия из Пинского района под предлогом реализации украл у фермеров сельхозпродукцию на кругленькую сумму
22.01.2019 — ЧП | Полесская правда
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Сотрудниками группы по борьбе с экономическими преступлениями Пинского РОВД задержан директор одного из предприятий района, который мошенническим путем завладел сельскохозяйственной продукцией фермеров, сообщили корреспонденту pinsknews.by в ГИОС УВД Брестского облисполкома.
В ходе проведения оперативных мероприятий было установлено, что от действий мошенника пострадали еще трое жителей области, которые также заключили с ним договоры. Общая сумма ущерба составила более 36 тысяч рублей.
Оперативники располагают информацией о том, что есть потерпевшие от рук мошенника в Минской и Гродненской областях.
По данному факту Пинским МРОСК возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 209 УК Республики Беларусь. Проводятся дальнейшие следственные действия.
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