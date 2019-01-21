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Пьяного белоруса пинским пограничникам удалось остановить в 50 метрах от Государственной границы

22.01.2019 — ЧП | Полесская правда  
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Портал pinsknews.by сообщал, как в декабре пинские пограничники задержали белоруса, пытавшегося под покровом ночи пробраться в Украину. Выяснилось, что 38-летний житель населенного пункта Дивин таким образом пытался посетить родственников в Украине.

Похожий случай произошел уже 18 января. В Столинском районе в 50 метрах от белорусско-украинской границы пинские пограничники задержали 59-летнего жителя Брестской области, находившегося в состоянии алкогольного опьянения.

Пьяного белоруса пинским пограничникам удалось остановить в 50 метрах от Государственной границы
Со слов мужчины в населенном пункте Городище на украинской территории находится дом его родителей. Но законно попасть в Украину он не может, так как в паспорте стоит отметка о запрете въезда. Ранее мужчина был привлечен к уголовной ответственности за повторное нарушение границы в течение года.

За попытку незаконного пересечения границы и нарушение пограничного режима житель Брестчины привлечен к административной ответственности. Ему вынесено наказание в виде штрафа в размере 20 базовых величин.

По информации официального сайта Госпогранкомитета Белрауси. 

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