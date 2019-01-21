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Пьяного белоруса пинским пограничникам удалось остановить в 50 метрах от Государственной границы
22.01.2019 — ЧП | Полесская правда
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Портал pinsknews.by сообщал, как в декабре
Похожий случай произошел уже 18 января. В Столинском районе в 50 метрах от белорусско-украинской границы пинские пограничники задержали 59-летнего жителя Брестской области, находившегося в состоянии алкогольного опьянения.
За попытку незаконного пересечения границы и нарушение пограничного режима житель Брестчины привлечен к административной ответственности. Ему вынесено наказание в виде штрафа в размере 20 базовых величин.
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