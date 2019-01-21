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Пассажир летевшего из Москвы в Сургут самолета потребовал лететь в Афганистан
Пассажир авиарейса Сургут — Москва потребовал развернуть лайнер и лететь в Афганистан. Об этом
Самолет самолет компании «Аэрофлот» вылетел из аэропорта Сургута в 14.55 по местному времени (12.55 по минскому). Спустя час полета он изменил траекторию движения. По данным
Самолет заходит на посадку в Ханты-Мансийске,
«На борту произошел факт хулиганства», — сказал собеседник агентства.
В 14.18 по минскому времени самолет приземлился в аэропорту Ханты-Мансийска.
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Самолет вылетел из аэропорта Сургута в 14.55 по местному времени (12.55 по минскому). Спустя час полета он изменил траекторию движения.
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