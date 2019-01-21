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Пассажир летевшего из Москвы в Сургут самолета потребовал лететь в Афганистан

22.01.2019 14:16 — ЧП | Tut.by  
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Пассажир авиарейса Сургут — Москва потребовал развернуть лайнер и лететь в Афганистан. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в авиадиспетчерских службах.

Самолет самолет компании «Аэрофлот» вылетел из аэропорта Сургута в 14.55 по местному времени (12.55 по минскому). Спустя час полета он изменил траекторию движения. По данным сервиса Flight Radar, перед этим он набрал максимальную высоту.

Самолет заходит на посадку в Ханты-Мансийске, сообщил ТАСС начальник Уральского межрегионального территориального управления воздушного транспорта Росавиации Александр Шулепов.

«На борту произошел факт хулиганства», — сказал собеседник агентства.

В 14.18 по минскому времени самолет приземлился в аэропорту Ханты-Мансийска.

 
 
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Самолет вылетел из аэропорта Сургута в 14.55 по местному времени (12.55 по минскому). Спустя час полета он изменил траекторию движения.
 
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