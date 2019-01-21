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В Жодино из ТЦ эвакуировали 70 человек из-за подозрительного свертка

22.01.2019 17:11 — ЧП | Tut.by  
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В Жодино сотрудники милиции эвакуировали посетителей из торгового центра на улице Ленина. В здании нашли неизвестный сверток, сообщает в Twitter пресс-служба УВД Миноблисполкома.

Сообщение о находке поступило в милицию в 14.45. Люди нашли небольшой матерчатый сверток, перевязанный веревкой. На месте работают правоохранители.

«Эвакуировано более 70 человек посетителей и персонала», — добавили в УВД.

В ТЦ уже отправилась группа разминирования, чтобы проверить, опасна ли находка.

 
 
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На место уже выехали саперы, чтобы проверить находку.
 
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