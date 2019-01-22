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В Борисове на пожаре погибла женщина

23.01.2019 — ЧП | Единство  
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В результате пожара огнем уничтожено и закопчено имущество, повреждены стены кухни в квартире.

Работниками МЧС спасен 57-летний мужчина,  из соседней комнаты — 19-летний парень. Оба были доставлены в Борисовскую центральную районную больницу с предварительным диагнозом «отравление продуктами горения». Состояние потерпевших удовлетворительное.

В горящей кухне также обнаружена погибшая 50-летняя дочь хозяйки.

Одна из рассматриваемых версий причины возникновения пожара — неосторожное обращение с огнем.

http://www.mlyn.by/2019/01/na-pozhare-v-borisove-pogib-odin-chelovek-dvoe-spaseny/

 
 
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