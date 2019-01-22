В Борисове на пожаре погибла женщина

В результате пожара огнем уничтожено и закопчено имущество, повреждены стены кухни в квартире.
Работниками МЧС спасен 57-летний мужчина, из соседней комнаты — 19-летний парень. Оба были доставлены в Борисовскую центральную районную больницу с предварительным диагнозом «отравление продуктами горения». Состояние потерпевших удовлетворительное.
В горящей кухне также обнаружена погибшая 50-летняя дочь хозяйки.
Одна из рассматриваемых версий причины возникновения пожара — неосторожное обращение с огнем.