Пострадавшая пенсионерка доставлена в реанимационное отделение больницы с закрытой черепно-мозговой травмой, ушибом головного мозга и тупой травмой живота.
По случаю ДТП проводится проверка.
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После наезда автомобиля борисовчанка оказалась в больнице
Пострадавшая пенсионерка доставлена в реанимационное отделение больницы с закрытой черепно-мозговой травмой, ушибом головного мозга и тупой травмой живота.
По случаю ДТП проводится проверка.
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18 января около 18:50 на улице Чапаева, недалеко от дома №56, автомобиль Mitsubishi на нерегулируемом пешеходном переходе наехал на 74-летнюю женщину. За рулем машины был...
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