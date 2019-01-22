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После наезда автомобиля борисовчанка оказалась в больнице

23.01.2019 — ЧП | Единство  
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Пострадавшая пенсионерка доставлена в реанимационное отделение больницы с закрытой черепно-мозговой травмой, ушибом головного мозга и тупой травмой живота.

По случаю ДТП проводится проверка.

www.mlyn.by

 
 
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