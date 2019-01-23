В Гродно при пожаре в подвале пятиэтажки пострадал подросток

Вечером 23 января начался пожар в подвале пятиэтажке. 13-летний мальчик заглянул в подвал, но не зашел — через час ему стало плохо, он госпитализирован. Об этом сообщает пресс-служба МЧС.

Сообщение о пожаре в подвале пятиэтажного жилого дома на улице Щорса в Гродно поступило в МЧС в 18.20 в среду.

На пожаре получил отравление продуктами горения 13-летний мальчик, проживающий в этом же доме. По его словам, еще до прибытия спасателей он увидел, что из окна подвала идет дым, открыл дверь в подвал, но не зашел из-за сильного задымления. Спустя час ему стало плохо, после чего обратился к сотрудникам скорой помощи, дежурившим на месте пожара. Пострадавший госпитализирован в детскую больницу, у него состояние средней степени тяжести.

В результате пожара повреждено имущество, закопчены стены и потолок в подвале. Причина пожара устанавливается.