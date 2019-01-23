В Вилейке 11-летняя девочка отравилась таблетками от алкогольной зависимости

22 января в Вилейскую районную больницу поступила 11-летняя ученица одной из школ города, которая съела 9 или 10 таблеток от алкогольной зависимости, сообщает МЛЫН.BY .

Врачи госпитализировали ребенка в реанимационное отделение и сообщили о происшествии в милицию.

— Девочка растет в семье, которая находится в социально опасном положении. У нее есть мать, отец, которым по 36 лет, 16-летняя сестра и 18-летний брат. Школьница учится во вторую смену и 22 января, около 12.00, была дома одна. Установлено, что девочка сознательно приняла 9 или 10 таблеток препарата, который по рецепту назначает доктор при лечении алкогольной зависимости, — рассказал начальник инспекции по делам несовершеннолетних Вилейского РОВД Анна Царик.

По словам Анны Царик, когда девочке стало плохо после употребления таблеток, она позвонила матери, которая была на работе. Женщина связалась с мужем, он прибежал домой и вызвал скорую помощь.

По словам отца пострадавшей, его дочь наелась таблеток, чтобы не идти в школу.

— Но мы рассматриваем еще одну версию — любовь к мальчику. Возможно, девочка хотела обратить на себя его внимание или испугать его, — сказала Анна Царик.

Проверку по факту инцидента проводит Вилейский районный отдел Следственного комитета.