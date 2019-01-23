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«Задушил бы всех кур». В Бобруйском районе мужчина повесил чужую собаку
Под Бобруйском мужчина убил чужую собаку — повесил животное на дереве в своем дворе. Объяснил это тем, что собака якобы загрызла его курицу. В отношении сельчанина составили административный протокол за жестокое обращение с животными,
20 января 55-летний бобруйчанин поехал на охоту в район деревни Старинки Бобруйского района со своей собакой породы русская гончая. В какой-то момент собака перестала отзываться, и мужчина пошел ее искать. Нашел повешенной во дворе местного жителя и вызвал милицию.
Выяснилось, что 62-летний житель деревни Старинки увидел в своем курятнике собаку, там же лежала мертвая курица. Пенсионер взял веревку и повесил собаку. Милиционерам и ее хозяину объяснил, что та «могла задушить всех кур».
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В отношении сельчанина составили административный протокол за жестокое обращение с животными.
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