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Устанавливается личность мужчины, похитителя женской сумочки в кафе на ул.Советской
25.01.2019 17:00 — ЧП | Виртуальный Брест
Устанавливается личность мужчины совершившего хищение женской сумочки в кафе на ул.Советской в г.Бресте 24.
Звонить по тел.+375333036006, +375298159312 либо по тел.102
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Устанавливается личность мужчины совершившего хищение женской сумочки в кафе на ул.Советской в г.Бресте 24. Звонить по тел.+375333036006, +375298159312 либо по тел.102
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