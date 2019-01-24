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Устанавливается личность мужчины, похитителя женской сумочки в кафе на ул.Советской

25.01.2019 17:00 — ЧП | Виртуальный Брест  
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Устанавливается личность мужчины совершившего хищение женской сумочки в кафе на ул.Советской в г.Бресте 24. 


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news62862.php

Устанавливается личность мужчины, похитителя женской сумочки в кафе на ул.Советской

Звонить по тел.+375333036006, +375298159312 либо по тел.102


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news62862.php

Устанавливается личность мужчины, похитителя женской сумочки в кафе на ул.Советской

 
Теги: Брест
 
 
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Устанавливается личность мужчины совершившего хищение женской сумочки в кафе на ул.Советской в г.Бресте 24. Звонить по тел.+375333036006, +375298159312 либо по тел.102
 
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