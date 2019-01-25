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В кафе в Саратовской области взорвался газовый котел: пострадали 35 человек

26.01.2019 18:29 — ЧП | Tut.by  
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Газовый котел взорвался в кафе «Рандеву» в Саратовской области, в поселке Лысые Горы. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС России.

По данным министерства, в здании находились 35 человек — праздновали свадьбу. «Из этих людей шесть человек госпитализированы в ближайшую больницу. Остальных осматривают медики на месте, в их числе трое детей», — сообщили в МЧС.

По данным Главного управления МЧС по Саратовской области, состояние шести пострадавших оценивается как тяжелое.

В МЧС сообщили, что причиной взрыва стало нарушение техники безопасности. «Причиной стало несоблюдение техники безопасности», — сказал представитель ведомства.

На месте происшествия работают представители оперативных служб.

 
 
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Состояние шести пострадавших оценивается как тяжелое.
 
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