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В кафе в Саратовской области взорвался газовый котел: пострадали 35 человек
Газовый котел взорвался в кафе «Рандеву» в Саратовской области, в поселке Лысые Горы. Об этом
По данным министерства, в здании находились 35 человек — праздновали свадьбу. «Из этих людей шесть человек госпитализированы в ближайшую больницу. Остальных осматривают медики на месте, в их числе трое детей», — сообщили в МЧС.
По данным Главного управления МЧС по Саратовской области, состояние шести пострадавших оценивается как тяжелое.
В МЧС сообщили, что причиной взрыва стало нарушение техники безопасности. «Причиной стало несоблюдение техники безопасности», — сказал представитель ведомства.
На месте происшествия работают представители оперативных служб.
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Состояние шести пострадавших оценивается как тяжелое.
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