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В Пинске на пожаре погиб пенсионер
28.01.2019 — ЧП | Полесская правда
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– Сообщение о пожаре в одной из четырех квартир одноэтажного деревянного дома по улице Урицкого поступило на пульт дежурного 26 января в 19.29. К моменту прибытия к месту вызова пожарных расчетов, из-под кровли дома шел дым. Никто из соседей не знал о местонахождении хозяина горевшей квартиры. В ходе тушение пожара звеном газодымозащитной службы в жилой комнате было найдено тело 63-летнего хозяина жилища. Основная версия возгорания – непотушенная сигарета.
Всего с начала года на территории г. Пинска и Пинского района произошло 8 пожаров, из них 5 пожаров — в Пинске и 3 — в Пинском районе. В огне погибло 3 человека. 10 января
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