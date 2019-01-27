В Пинске на пожаре погиб пенсионер



Подробности трагедии корреспонденту pinsknews.by рассказал старший инспектор ГПиВО Пинского горрайотдела по ЧС Олег Червяковский:

– Сообщение о пожаре в одной из четырех квартир одноэтажного деревянного дома по улице Урицкого поступило на пульт дежурного 26 января в 19.29. К моменту прибытия к месту вызова пожарных расчетов, из-под кровли дома шел дым. Никто из соседей не знал о местонахождении хозяина горевшей квартиры. В ходе тушение пожара звеном газодымозащитной службы в жилой комнате было найдено тело 63-летнего хозяина жилища. Основная версия возгорания – непотушенная сигарета.