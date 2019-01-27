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В Пинске на пожаре погиб пенсионер

28.01.2019 — ЧП | Полесская правда  
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В Пинске на пожаре погиб пенсионер
Подробности трагедии корреспонденту pinsknews.by рассказал старший инспектор ГПиВО Пинского горрайотдела по ЧС Олег Червяковский:

– Сообщение о пожаре в одной из четырех квартир одноэтажного деревянного дома по улице Урицкого поступило на пульт дежурного 26 января в 19.29. К моменту прибытия к месту вызова пожарных расчетов, из-под кровли дома шел дым. Никто из соседей не знал о местонахождении хозяина горевшей квартиры. В ходе тушение пожара звеном газодымозащитной службы в жилой комнате было найдено тело 63-летнего хозяина жилища. Основная версия возгорания – непотушенная сигарета.

Всего с начала года на территории г. Пинска и Пинского района произошло 8 пожаров, из них 5 пожаров — в Пинске и 3 — в Пинском районе. В огне погибло 3 человека. 10 января в Пинске при пожаре от непотушенной сигареты погиб 75-летний пенсионер, а 12 января пожар унес жизнь жителя деревни Ласицк Пинского района. В обоих случаях причиной возгорания сотрудники Пинского ГРОЧС называют непотушенную сигарету.

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