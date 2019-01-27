В Столбцах обезвредили агрессивного волка

У пострадавших медики зафиксировали множественные укушенные раны. Оперативно-дежурной службой Столбцовского РОВД для установления местонахождения животного были направлены несущие службу в городе милицейские наряды.

Следующее сообщение поступило с улицы 17-го сентября. Местный житель сообщил, что по улице бегает волк, который стал бросаться на его автомобиль. На указанное место выбыли наряд Департамента охраны и экипаж ГАИ.

В ходе обследования территории дикое животное было обнаружено нарядом Департамента охраны на улице Белорусской. Для обезвреживания животного милиционером-кинологом группы задержания было использовано табельное огнестрельное оружие – автомат Калашникова. В результате – животное получило ранение лапы и скрылось сначала в направлении поля на окраине города, а затем – в расположенный неподалеку лесной массив.

Там милицейскими нарядами животное было блокировано, а прибывшими членами БООР – обезврежено. По данному поводу Столбцовским РОВД проводятся проверочные мероприятия.