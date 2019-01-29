В Горках обрушилась крыша жилого дома. Семья была внутри

Днем 29 января в Горках обрушилась кровля частного жилого дома на ул. Якубовского: шиферная крыша упала на деревянное перекрытие, сообщает МЧС.





Хозяйка дома с семьей в момент обрушения были дома. Семья услышала треск и выбежала на улицу.

Женщина, ее сын и его жена временно поживут в общежитии, 14-летнюю внучку хозяйки заберут в социально-педагогический приют.

Причина обрушения неизвестна.















