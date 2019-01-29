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БОРИСОВЕ ЗАДЕРЖАН ОЧЕРЕДНОЙ ПЕДОФИЛ

30.01.2019 — ЧП | Единство  
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На встречах подросткам разъясняется, как вести себя в ситуации, когда к ним пристают и проявляют интерес взрослые люди, куда нужно идти и к кому обращаться за помощью.

Прокуратура Борисовского района отмечает, что на территории Борисовского района несовершеннолетние, потерпевшие от преступлений, связанных с половой неприкосновенностью, стали меньше бояться огласки совершенных в отношении них действий и в открытую заявляют о совершенных в отношении них преступлениях.

В 2018 году правоохранительными органами Борисовского района возбуждено 3 уголовных дела, связанных с половой неприкосновенностью детей, потерпевшими по которым признаны 15 несовершеннолетних. Одно из преступлений указанной категории выявлено при непосредственном участии сотрудников прокуратуры района.

Результатом проводимой кропотливой работы стало возбуждение очередного уголовного дела.

28.01.2019 года Борисовским РО СК в отношении 50-летнего жителя г. Борисова возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.167 УК Республики Беларусь, который совершал иные действия сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевшей в силу малолетнего возраста. Преступление совершено в период с 2006 по 2010 год.

Мужчина задержан, проводится предварительное расследование.

 
 
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Как сообщает старший помощник прокурора Борисовского района младший советник юстиции Н.Ю. Ленартович, прокуратурой Борисовского района совместно с...
 
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