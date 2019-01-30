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Пропавший Александр Беласик найден мёртвым в лесополосе под Брестом у д. Черни
31.01.2019 16:54 — ЧП | Виртуальный Брест
Беласик Александр Евгеньевич (19.09.1979 г.р.) найден. Погиб. Об этом проинформировали в ПСО "Ангел".
Администрация отряда не комментирует обстоятельств гибели человека. Надеемся на ваше понимание.
Выражаем большую благодарность тем, кто оказывал помощь в поиске Александра!
В УВД Брестского облисполкома данную
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Беласик Александр Евгеньевич (19.09.1979 г.р.) найден. Погиб. Об этом проинформировали в ПСО "Ангел". Администрация отряда не комментирует обстоятельств гибели...
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