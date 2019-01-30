Пропавший Александр Беласик найден мёртвым в лесополосе под Брестом у д. Черни

Беласик Александр Евгеньевич (19.09.1979 г.р.) найден. Погиб. Об этом проинформировали в ПСО "Ангел".



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Администрация отряда не комментирует обстоятельств гибели человека. Надеемся на ваше понимание.

Выражаем большую благодарность тем, кто оказывал помощь в поиске Александра!

В УВД Брестского облисполкома данную информацию подтвердили : прекращен розыск без вести пропавшего Беласика А.Е. в связи с обнаружением его трупа в лесополосе недалеко от д. Черни Брестского района. На месте обнаружения работает следственно-оперативная группа. Признаков насильственной смерти не установлено. Назначено проведение необходимых экспертиз.