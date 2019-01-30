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Пропавший Александр Беласик найден мёртвым в лесополосе под Брестом у д. Черни

31.01.2019 16:54 — ЧП | Виртуальный Брест  
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Беласик Александр Евгеньевич (19.09.1979 г.р.) найден. Погиб. Об этом проинформировали в ПСО "Ангел".


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news63052.php

Пропавший Александр Беласик найден мёртвым в лесополосе под Брестом у д. Черни

Администрация отряда не комментирует обстоятельств гибели человека. Надеемся на ваше понимание.

Выражаем большую благодарность тем, кто оказывал помощь в поиске Александра!

В УВД Брестского облисполкома данную информацию подтвердили: прекращен розыск без вести пропавшего Беласика А.Е. в связи с обнаружением его трупа в лесополосе недалеко от д. Черни Брестского района. На месте обнаружения работает следственно-оперативная группа. Признаков насильственной смерти не установлено. Назначено проведение необходимых экспертиз.

 
 
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Беласик Александр Евгеньевич (19.09.1979 г.р.) найден. Погиб. Об этом проинформировали в ПСО "Ангел". Администрация отряда не комментирует обстоятельств гибели...
 
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