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Милиция столицы по фото ищет мужчину, который угрожал девочке похожим на нож предметом

01.02.2019 10:41 — ЧП | Tut.by  
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За совершение хулиганских действий в отношении школьницы милиция Минска ищет мужчину. В подъезде он угрожал девочке чем-то похожим на нож и требовал уйти с ним. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД.


Вечером в четверг, 31 января, в подъезде многоэтажки на улице Судмалиса (микрорайон «Велозавод») мужчина преследовал школьницу.

«Зашел с ней в подъезд, поднялся на этаж и под угрозой предмета, похожего на нож, потребовал пройти с ним, при этом хватал девочку за лицо», — рассказала официальный представитель Ленинского РУВД Татьяна Ковалева.


Школьница не растерялась: начала звать на помощь, укусила его за палец — и мужчина сбежал.

Подозреваемого ищут по записям с камер наблюдения. Всех, кто узнал его, просят сообщить в Ленинское РУВД Минска лично или по телефону: +375 (29) 669−49−32, +375 (33) 347−80−28, +375 (29) 674−37−11.

 
Теги: Минск
 
 
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Он хватал ее за лицо, угрожал чем-то похожим на нож и требовал идти за ним. Но девочка не растерялась.
 
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