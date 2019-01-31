Милиция столицы по фото ищет мужчину, который угрожал девочке похожим на нож предметом

За совершение хулиганских действий в отношении школьницы милиция Минска ищет мужчину. В подъезде он угрожал девочке чем-то похожим на нож и требовал уйти с ним. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД.





Вечером в четверг, 31 января, в подъезде многоэтажки на улице Судмалиса (микрорайон «Велозавод») мужчина преследовал школьницу.

«Зашел с ней в подъезд, поднялся на этаж и под угрозой предмета, похожего на нож, потребовал пройти с ним, при этом хватал девочку за лицо», — рассказала официальный представитель Ленинского РУВД Татьяна Ковалева.





Школьница не растерялась: начала звать на помощь, укусила его за палец — и мужчина сбежал.

Подозреваемого ищут по записям с камер наблюдения. Всех, кто узнал его, просят сообщить в Ленинское РУВД Минска лично или по телефону: +375 (29) 669−49−32, +375 (33) 347−80−28, +375 (29) 674−37−11.