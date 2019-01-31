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Квартирант в Витебске избил веслом хозяина, забрал у него 4 тысячи долларов - но сломал ногу при побеге

01.02.2019 13:57 — ЧП | Tut.by  
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Квартирант в Витебске избил веслом хозяина квартиры и забрал у него 4 тысячи долларов, сообщает милиция региона.

Несколько лет назад неработающий житель Витебска продал дачу за 10 тысяч долларов. На вырученные деньги мужчина жил сам, а также фактически содержал своего знакомого, который перебрался к нему.

Тем не менее владелец квартиры не очень доверял квартиранту и постоянно носил с собой все деньги. Интуиция его не подвела. Однажды после застолья хозяин уснул в кресле, а приятель нанес ему несколько ударов деревянным веслом по голове и забрал 4 тысячи долларов.

Раненый мужчина смог выбраться из квартиры, запер на ключ квартиранта и на такси добрался в больницу. Его госпитализировали с серьезными травмами: ЧМТ, перелом черепа, внутричерепные гематомы.

Милиция приехала в квартиру, где произошло нападение. Квартиранта нашли под окном дома со сломанным бедром: в попытке сбежать мужчина неудачно спустился с третьего этажа.

Возбуждено уголовное дело за разбой с причинением тяжкого телесного повреждения либо с целью завладения имуществом в особо крупном размере.

Похищенные деньги вернули хозяину квартиры.

 
Теги: Витебск
 
 
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Несколько лет назад неработающий житель Витебска продал дачу за 10 тысяч долларов. На вырученные деньги мужчина жил сам, а также фактически содержал своего...
 
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