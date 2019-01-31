Безопасная печь

В большинстве своем в жилых домах преобладает печное отопление, особенно в сельской местности. Высокая пожарная опасность этого вида отопления объясняется тем, что каждая печь представляет собой огнедействующий очаг. И не случайно среди различных причин пожаров одной из главных является нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печей.

Печь не должна примыкать даже плоскостью одной из стенок к деревянным стенам или перегородкам. Между ними необходимо оставлять воздушный промежуток (отступку) на всю высоту печи или дымовой трубы. Прежде, чем топить печь, необходимо убедиться в ее исправности. Если имеются трещины или зазоры в кладке, их нужно тщательно замазать глиной.

Следует также помнить, что приборы отопления рассчитаны на умеренную топку, поэтому нельзя допускать перекала.

При сильных морозах, чтобы избежать перекала печей, топить их рекомендуется два раза в сутки с некоторым интервалом. Нельзя оставлять одних без присмотра малолетних детей, когда в доме топится печь.

Следует регулярно, раз в два месяца, производить очистку дымоходов, т.к. на их стенках накапливается большое количество сажи. Процесс ее горения сопровождается высокой температурой и образованием искр, вылетающих из дымохода, что нередко приводит к пожару.

Уважаемые граждане, не стоит игнорировать данные требования, возможно именно эти правила спасут вам жизнь!