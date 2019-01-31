ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Безопасная печь

01.02.2019 — ЧП | Ивьевский край  
Размер текста:
A
A
A

В большинстве своем в жилых домах преобладает печное отопление, особенно в сельской местности. Высокая пожарная опасность этого вида отопления объясняется тем, что каждая печь представляет собой огнедействующий очаг. И не случайно среди различных причин пожаров одной из главных является нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печей.

Печь не должна примыкать даже плоскостью одной из стенок к деревянным стенам или перегородкам. Между ними необходимо оставлять воздушный промежуток (отступку) на всю высоту печи или дымовой трубы. Прежде, чем топить печь, необходимо убедиться в ее исправности. Если имеются трещины или зазоры в кладке, их нужно тщательно замазать глиной.

Следует также помнить, что приборы отопления рассчитаны на умеренную топку, поэтому нельзя допускать перекала.

При сильных морозах, чтобы избежать перекала печей, топить их рекомендуется два раза в сутки с некоторым интервалом. Нельзя оставлять одних без присмотра малолетних детей, когда в доме топится печь.

Следует регулярно, раз в два месяца, производить очистку дымоходов, т.к. на их стенках накапливается большое количество сажи. Процесс ее горения сопровождается высокой температурой и образованием искр, вылетающих из дымохода, что нередко приводит к пожару.

Уважаемые граждане, не стоит игнорировать данные требования, возможно именно эти правила спасут вам жизнь!

 
 
Ссылка на источник 52
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В большинстве своем в жилых домах преобладает печное отопление, особенно в сельской местности. Высокая пожарная опасность этого вида отопления объясняется...
 
Новости дня
Новости ЧП
 
В одной из школ Бобруйска ночью нашли убитым кочегара
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

ЧП

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

31.01.2019
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
01.02.2019
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (ЧП)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика