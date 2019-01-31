Осторожно, тонкий лед!

МЧС напоминает! Опасность зимнего льда чревата печальными последствиями.

Опасные места водоемов:

- у зарослей камыша и тростника;

- в местах скопления снега;

- у береговой линии;

- в местах биения ключей и впадения ручьев в реки.

Что делать в экстренной ситуации, когда провалился в воду?

- не паникуйте;

- зовите на помощь;

- старайтесь не погружаться в воду с головой;

- раскиньте руки и наползайте на лед грудью;

- забросьте на лед ногу и заползите на лед путем перекатывания своего тела;

- не спешите вставать, отползите на безопасное расстояние;

- срочно найдите место, где можно согреться и сменить мокрую одежду.

Если вы стали очевидцем случившегося, не паникуйте! Звоните в МЧС по телефону 101 или 112.

До прибытия подразделений МЧС, убедитесь в безопасности выхода на лед и только затем подползите на минимально безопасное расстояние к провалившемуся человеку, протяните ему какой-нибудь длинный предмет. В качестве него подойдет веревка, отломанная ветка, одежда и тд., за которую сможет ухватиться человек. После чего вытащите утопающего и вместе с ним отползите на безопасное расстояние.

ВАЖНО! На тонкий лед выходить ЗАПРЕЩАЕТСЯ!