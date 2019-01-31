Осторожно, тонкий лед!

МЧС напоминает! Опасность зимнего льда чревата печальными последствиями.
Опасные места водоемов:
- у зарослей камыша и тростника;
- в местах скопления снега;
- у береговой линии;
- в местах биения ключей и впадения ручьев в реки.
Что делать в экстренной ситуации, когда провалился в воду?
- не паникуйте;
- зовите на помощь;
- старайтесь не погружаться в воду с головой;
- раскиньте руки и наползайте на лед грудью;
- забросьте на лед ногу и заползите на лед путем перекатывания своего тела;
- не спешите вставать, отползите на безопасное расстояние;
- срочно найдите место, где можно согреться и сменить мокрую одежду.
Если вы стали очевидцем случившегося, не паникуйте! Звоните в МЧС по телефону 101 или 112.
До прибытия подразделений МЧС, убедитесь в безопасности выхода на лед и только затем подползите на минимально безопасное расстояние к провалившемуся человеку, протяните ему какой-нибудь длинный предмет. В качестве него подойдет веревка, отломанная ветка, одежда и тд., за которую сможет ухватиться человек. После чего вытащите утопающего и вместе с ним отползите на безопасное расстояние.
ВАЖНО! На тонкий лед выходить ЗАПРЕЩАЕТСЯ!