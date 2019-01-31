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В одной из школ Бобруйска ночью нашли убитым кочегара

01.02.2019 15:15 — ЧП | Tut.by  
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Тело 64-летнего мужчины было обнаружено в помещении СШ № 22 ночью 31 января сотрудниками Бобруйского государственного предприятия теплоэнергетики, в штате которого числился погибший.


В Бобруйском государственном предприятии теплоэнергетики, где Геннадий работал сезонным сотрудником с 2001 года, говорят, что мужчина был положительным во всех смыслах.

— Адекватный и очень добросовестный человек, никогда в его адрес не было никаких нареканий. Только благодарности за работу получал.

Котельная находится в подвале школьного здания, поэтому, по словам исполняющей обязанности директора учреждения Марины Мишневой, с кочегаром персонал школы практически не общался.


— В тот день он заступил на свою смену в 8 утра, потом остался на вторую смену вместо жены, которая тоже здесь работает, — рассказал школьный дворник Виктор. — Что там потом произошло — неизвестно. Говорят, его забили табуреткой. Труп нашли около полуночи.

В УСК по Могилевской области сообщили, что по факту гибели мужчины возбуждено уголовное дело, проводятся следственные мероприятия. По подозрению в убийстве задержан 62-летний бобруйчанин, которого в день трагедии видели вместе с погибшим.

 
 
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Тело 64-летнего мужчины было обнаружено в помещении СШ № 22 ночью 31 января.
 
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