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За сутки обрушились крыши пяти строений в Могилевской области. Пришлось эвакуировать свиней и кур

01.02.2019 18:28 — ЧП | Tut.by  
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За сутки в Могилевской области зарегистрировали 5 случаев обрушения кровли. Люди при этом не пострадали. Причины обрушений устанавливают, сообщили в МЧС.


Фото: МЧС

Первым поступило сообщение из деревни Воронино Быховского района. В 06.25 обрушилась шиферная кровля сарая, в котором находились 2 свиньи, 7 кур. Животные не пострадали, они эвакуированы. Работники Быховского РОЧС частично разобрали завал.

Около 09.00 обрушилась шиферная кровля хозпостройки УКП «Жилкомхоз» в агрогородке Коровчино Дрибинского района. Чуть позже — крыша квартиры в одноэтажном 6-квартирном доме в деревне Красная Беларусь Быховского района, дома в деревне Милейково Мстиславского района.











В 15.33 спасателям сообщили, но не вызывали их на обрушение крыши сарая в деревне Каничи Костюковичского района.

 
 
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Причины обрушения кровель устанавливают. Возможно, это произошло из-за снега.
 
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