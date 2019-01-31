За сутки обрушились крыши пяти строений в Могилевской области. Пришлось эвакуировать свиней и кур

За сутки в Могилевской области зарегистрировали 5 случаев обрушения кровли. Люди при этом не пострадали. Причины обрушений устанавливают, сообщили в МЧС.



Фото: МЧС

Первым поступило сообщение из деревни Воронино Быховского района. В 06.25 обрушилась шиферная кровля сарая, в котором находились 2 свиньи, 7 кур. Животные не пострадали, они эвакуированы. Работники Быховского РОЧС частично разобрали завал.

Около 09.00 обрушилась шиферная кровля хозпостройки УКП «Жилкомхоз» в агрогородке Коровчино Дрибинского района. Чуть позже — крыша квартиры в одноэтажном 6-квартирном доме в деревне Красная Беларусь Быховского района, дома в деревне Милейково Мстиславского района.























В 15.33 спасателям сообщили, но не вызывали их на обрушение крыши сарая в деревне Каничи Костюковичского района.