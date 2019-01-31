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В Борисове мужчина вышел из-за стоящей электрички и попал под встречную
30 января на железнодорожной станции «Печинский» в Борисове погиб 58-летний мужчина. Он обходил стоящую электричку и вышел прямо под встречную. Об этом
Инцидент произошел 31 января, в среду, примерно в 19.30. Мужчина обходил стоящую электричку за последним вагоном по настилу.
По встречному пути двигался электропоезд «Минск-Орша», от столкновения пешеход скончался на месте. Это был местный житель.
Следственный комитет проводит проверку по данному факту.
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Мужчина погиб на месте.
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