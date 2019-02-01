В Борисове два человека скончались после употребления стеклоомывающей жидкости. Следователями проводится проверка

Утром 24 января 2019 года от медицинских работников поступило сообщение о смерти 33-летнего мужчины, а также доставлении в больницу в тяжелом состоянии 44-летнего мужчины и его 36-летней супруги с признаками отравления метиловым спиртом.

По предварительным данным следствия, накануне вечером все трое находились в частном доме в д. Пелелюм Борисовского района и распивали низкозамерзающую стеклоомывающую жидкость. Утром на следующий день супруги были доставлены в больницу, где мужчина скончался. Смерть второго была констатирована в доме, где он временно проживал. Женщина находится в реанимации.

Следственно-оперативной группой опрошены местные жители, проведены первоначальные проверочные мероприятия. В ходе осмотра дома изъяты полимерная пятилитровая бутылка со светло-голубой жидкостью, а также чашки с ее остатками.

В рамках проверки следователем назначен ряд экспертиз на предмет установления отравляющих веществ, точной причины смерти граждан и иных обстоятельств. Производство исследований поручено управлению ГКСЭ по Минской области.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Официальный представитель УСК по Минской области

Татьяна Белоног