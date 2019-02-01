В Могилеве грабитель пытался вынести из магазина носки и туалетную воду

Охранники одного из магазинов города 1 февраля задержали мужчину, который собирался похитить несколько пар носков и флаконов туалетной воды. Подробности сообщает пресс-служба МВД.

Прибывшие по вызову оперативники установили личность злоумышленника. У 41-летнего горожанина при себе нашли 5 пар носков и 4 флакона туалетной воды.

— Оказалось, к преступлению подозреваемый готовился накануне: приходил в магазин, изучал ассортимент и наличие охраны. Намеревался вынести товар втайне. Однако план разрушила продавщица, которая запомнила клиента, когда тот долго ходил по залу, но так ничего и не купил. В день совершения преступления женщина решила наблюдать за могилевчанином по камерам видеонаблюдения, — рассказал замначальника уголовного розыска райотдела Дмитрий Ерошко.

Когда вор попытался убежать из магазина, не рассчитавшись за товар, кассир позвала охрану. Сейчас мужчина находится в ИВС. В его отношении возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 206 УК (Грабеж).

С учетом прошлых судимостей за кражу, угрозу убийством и причинение тяжких телесных повреждений подследственному грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 6 лет.