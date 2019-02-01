ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Мужчина погиб под колесами поезда в Борисове

02.02.2019 — ЧП | Единство  
Размер текста:
A
A
A

 "Мужчина возвращался с работы. Он обходил электропоезд за последним вагоном по переходному настилу. В тот момент по встречному пути двигался поезд Минск - Орша. Машинист подавал звуковой сигнал. Перебежать перед близко идущим поездом мужчина не успел", - рассказали в отделе. Обстоятельства случившегося устанавливает Борисовский районный отдел Следственного комитета. Правоохранители напоминают о правилах безопасного поведения на железной дороге. Категорически запрещается ходить по путям, переходить рельсы сразу после прохода поезда или перед близко идущим поездом. Нельзя подлезать под вагоны и перелезать через автосцепки для перехода занятого составом пути. Запрещено сходить и садиться в вагон на ходу, находиться у края платформы, проходить вдоль железнодорожного пути ближе 5 м от крайнего рельса. На электрифицированных участках запрещается подниматься на контактные опоры и крышу подвижного состава.
Читать полностью: https://www.belta.by/incident/view/muzhchina-pogib-pod-kolesami-poezda-v-borisove-335024-2019/

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 69
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На остановочном пункте "Печинский" в Борисове был смертельно травмирован мужчина, сообщили БЕЛТА в Минском отделе внутренних дел на транспорте. Трагедия произошла...
 
Новости дня
Новости ЧП
 
«Кропотливая работа приносит свои плоды»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

ЧП

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

01.02.2019
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
02.02.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Новости Докшицы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (ЧП)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика