Мужчина погиб под колесами поезда в Борисове

"Мужчина возвращался с работы. Он обходил электропоезд за последним вагоном по переходному настилу. В тот момент по встречному пути двигался поезд Минск - Орша. Машинист подавал звуковой сигнал. Перебежать перед близко идущим поездом мужчина не успел", - рассказали в отделе. Обстоятельства случившегося устанавливает Борисовский районный отдел Следственного комитета. Правоохранители напоминают о правилах безопасного поведения на железной дороге. Категорически запрещается ходить по путям, переходить рельсы сразу после прохода поезда или перед близко идущим поездом. Нельзя подлезать под вагоны и перелезать через автосцепки для перехода занятого составом пути. Запрещено сходить и садиться в вагон на ходу, находиться у края платформы, проходить вдоль железнодорожного пути ближе 5 м от крайнего рельса. На электрифицированных участках запрещается подниматься на контактные опоры и крышу подвижного состава.

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