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В Пинске женщина попросила у соседки украшения на время и сразу сдала их ломбард
03.02.2019 — ЧП | Полесская правда
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Подробности инцидента корреспонденту pinsknews.by сообщили в ГИОС УВД Брестского облисполкома.
В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска Пинского ГОВД по подозрению в совершении кражи была установлена личность 29-летней пинчанки,которая ранее уже привлекалась к уголовной ответственности за кражу и мошенничество.
Как установили сыщики, похищенные ювелирные изделия она сдала в ломбард, а вырученные 638 рублей потратила на личные потребности.
Пинским межрайонным отделом Следственного комитета Республики Беларусь возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 205 УК Республики Беларусь (кража), которой предусмотрено максимальное наказание до 4 лет лишения свободы.
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