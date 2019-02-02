В Пинске женщина попросила у соседки украшения на время и сразу сдала их ломбард

В оперативную дежурную часть Пинского ГОВД 21 января обратилась 59-летняя пинчанка. Сотрудникам милиции она рассказала, что еще в новогоднюю ночь соседка у нее на время попросила два золотых обручальных кольца и бижутерию, но так и не вернула.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска Пинского ГОВД по подозрению в совершении кражи была установлена личность 29-летней пинчанки,которая ранее уже привлекалась к уголовной ответственности за кражу и мошенничество.

Как установили сыщики, похищенные ювелирные изделия она сдала в ломбард, а вырученные 638 рублей потратила на личные потребности.

Пинским межрайонным отделом Следственного комитета Республики Беларусь возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 205 УК Республики Беларусь (кража), которой предусмотрено максимальное наказание до 4 лет лишения свободы.