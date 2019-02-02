Инцидент произошел утром 3 февраля возле дома № 3 на улице Янки Купалы в Витебске. С крыши над подъездом упали большие куски льда и попали на стоявшую рядом Toyota, принадлежащую местной жительнице, художнице и фотографу Лилии Кулененок. Хозяйка иномарки сообщила о ЧП в фейсбук.



ЧП произошло около 10 часов утра 3 февраля возле дома № 3 на Янки Купалы. Фото: Лилия Кулененок

— Картина называется «Доброе утро!» — рассказывает TUT.BY Лилия Кулененок. — Лед на машину упал с крыши около 10 часов утра. Разбилось заднее стекло. Часть кусков упала на козырек подъезда, а часть — на землю. Льдины были такие приличные.

Женщина до сих пор в шоке:

— Хорошо еще, что эти льдины не свалились на мою голову, мне бы это вообще не понравилось. У меня волосы дыбом до сих пор стоят: когда я рассматривала эту дыру в стекле, с крыши во второй раз сошла целая «лавина». За спиной у меня грохнулось на землю несколько больших льдин — размером с два кирпича каждая. Это немножечко стремно!



Так выглядит разбитая машина. Фото: Лилия Кулененок

Женщина говорит, что опасается теперь, как бы сход льда не повторился:

— Ходить по тропинке рядом с подъездом просто страшно: на крыше еще много льда, а сейчас установились оттепельные дни. Страшно выпускать на улицу маленького сына, страшно выводить на прогулку и собак — у меня живут таксы.

Ущерб, как подсчитала хозяйка пострадавшей машины, составил примерно 700 рублей: «Это если ставить оригинальное „тойтовское“ стекло. Плюс неделю, пока стекло будет идти под заказ, я буду без авто. Разве что затянуть пленкой».



Фото: Лилия Кулененок

По словам Лилии, это уже второе «коммунальное» ЧП с ее автомобилями. Первая неприятность произошла года 4 назад и затронула другую машину — Nissan:

— Дом наш старой постройки, и на нем был дымоход. Со временем он разрушился, и кирпичи от него просто лежали на крыше, их никто не убирал. Однажды сильным ветром снесло с крыши один кирпич, он упал на мой Nissan и проломил крышу. Машина, к счастью, была застрахована, мне выплатили страховку. В ЧП разбирались милиция, ЖЭУ. После этого коммунальники сняли с крыши оставшиеся кирпичи от разваленного дымохода, чтобы, они, не дай бог, не упали кому-то на голову.

Лилия Кулененок говорит, что за всю зиму ни разу не видела, чтобы на крыше дома чистили снег:

— Мы платим деньги за услуги ЖКХ, а они ничего не делают. Топить — не топят, в квартире очень холодно, двор убирают плохо, крышу не чистят. У меня начинает дергаться глаз, когда я обо всем этом думаю.