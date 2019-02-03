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В д.Бересневка Боровицкого сельсовета горел жилой дом

04.02.2019 — ЧП | Кировец  
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В д.Бересневка Боровицкого сельсовета горел жилой дом

В минувшую пятницу в д.Бересневка произошел пожар в доме. Об этом сообщила инспектор ГПиВО Кировского РОЧС Анастасия Юрченко.
Так, в дежурную службу районного отдела по ЧС в 19.12 от местных жителей д.Бересневка Боровицкого сельского Совета поступило сообщение о пожаре дома по ул.Лесной д.2 названного населенного пункта.

По прибытии спасателей к месту вызова происходило горение внутри дома и кровля по всей площади. Со слов местных жителей в доме никого не было, никто не проживал.

В результате пожара уничтожено кровля дома по всей площади, повреждены потолочное перекрытие и имущество, находящееся в нем. Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.

 

 
 
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В минувшую пятницу в д.Бересневка произошел пожар в доме. Об этом сообщила инспектор ГПиВО Кировского РОЧС Анастасия Юрченко. Так, в дежурную службу...
 
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