В д.Бересневка Боровицкого сельсовета горел жилой дом





В минувшую пятницу в д.Бересневка произошел пожар в доме. Об этом сообщила инспектор ГПиВО Кировского РОЧС Анастасия Юрченко.

Так, в дежурную службу районного отдела по ЧС в 19.12 от местных жителей д.Бересневка Боровицкого сельского Совета поступило сообщение о пожаре дома по ул.Лесной д.2 названного населенного пункта.

По прибытии спасателей к месту вызова происходило горение внутри дома и кровля по всей площади. Со слов местных жителей в доме никого не было, никто не проживал.

В результате пожара уничтожено кровля дома по всей площади, повреждены потолочное перекрытие и имущество, находящееся в нем. Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.