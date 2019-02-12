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В Мстиславском районе погиб ребенок, ехавший с бабушкой и дедушкой на санях с лошадью

13.02.2019 11:59 — ЧП | Tut.by  
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В Мстиславском районе погиб ребенок, ехавший с бабушкой и дедушкой на санях, запряженных в лошадь, сообщает СК.


Фото: СК

Вечером 11 февраля на конных санях женщина, ее сожитель и два ее внука, шестилетний и четырехлетний мальчики, возвращались домой в деревне Борисовка Мстиславского района. Лошадью управляли взрослые.

Когда лошадь заходила во двор, она поскользнулась и упала — сани занесло в сарай. Судя по всему, шестилетнего ребенка выбросило из саней и зажало между их спинкой и балкой сарая. От полученных травм мальчик погиб.


Фото: СК
 
 
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Когда лошадь заходила во двор, она поскользнулась и упала - сани занесло.
 
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