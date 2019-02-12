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Пропал мужчина... устанавливается местонахождение Саковича Александра Николаевича

13.02.2019 13:44 — ЧП | Виртуальный Брест  
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ОВД администрации Московского района г.Бреста устанавливается местонахождение Саковича Александра Николаевича, 01.05.1960г.р.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news63455.php

Пропал мужчина... устанавливается местонахождение Саковича Александра Николаевича

Житель г.Бреста. 11.02.2019 уехал на автомашине «Киа-Пиканто», р.з.920 40rus (буквы неизвестны), черного или темного цвета, и местонахождение его неизвестно.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news63455.php

Пропал мужчина... устанавливается местонахождение Саковича Александра Николаевича

Приметы: на вид 60-65 лет, рост 173-175см, худощавого телосложения, волос седой по бокам, лобное облысение.

Был одет: шапка черная вязанная, куртка черного цвета, матерчатая, удлиненная, джинсы темно-синего цвета, черные ботинки.

Граждан, располагающих какой-либо информацией о местонахождении Саковича А.Н. сообщить по телефонам 8029 7910078, 479132, 479050 либо по тел.102. 

 
Теги: Брест
 
 
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  ОВД администрации Московского района г.Бреста устанавливается местонахождение Саковича Александра Николаевича, 01.05.1960г.р. Житель г.Бреста. 11.02.2019 уехал на...
 
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