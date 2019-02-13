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В Минске после падения из окна многоэтажки погибла школьница

14.02.2019 17:54 — ЧП | Tut.by  
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В столичном микрорайоне Шабаны после падения с высоты погибла 5-классница. Об этом сообщают пользователи соцсетей.

13 февраля в микрорайоне Шабаны у многоэтажки нашли тело школьницы с признаками падения с высоты. По неподтвержденным данным, это ученица 5 класса.

В Следственном комитете подтвердили TUT.BY, что разбираются в обстоятельствах трагедии. Но какие-либо другие подробности не разглашаются из этических соображений.

Телефоны психологической помощи

(017) 202‑04‑01 — круглосуточная служба экстренной психологической помощи Минского областного клинического центра «Психиатрия — наркология».

(017) 290‑44‑44, (017) 290‑43‑70 — телефон доверия для взрослых. Работает круглосуточно.

(017) 263‑03‑03 — телефон доверия для детей и подростков. Работает круглосуточно.

801−100−1611 — Республиканская «Детская телефонная линия». Номер работает круглосуточно.

 
 
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По неподтвержденным данным, девочка училась в 5 классе.
 
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