В Новополоцке ночью на улице горели две иномарки. Скорее всего, это был поджог

В Новополоцке от пожара пострадали две иномарки, припаркованные на улице. По предварительной версии МЧС, это произошло из-за поджога.

Пожар произошел в три часа ночи 23 марта на улице Якуба Коласа, 76а. В Mazda-6 (2010 года выпуска) повреждены салон, моторный отсек, бампер, передние крылья.

Рядом стоял Renault Sandero. Эта машина, которой три года, пострадала меньше: повреждены покрытие, пластиковые элементы, фары.

Причину пожара устанавливают. Предварительная версия — поджог.