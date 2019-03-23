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В Новополоцке ночью на улице горели две иномарки. Скорее всего, это был поджог
В Новополоцке от пожара пострадали две иномарки, припаркованные на улице. По предварительной
Пожар произошел в три часа ночи 23 марта на улице Якуба Коласа, 76а. В Mazda-6 (2010 года выпуска) повреждены салон, моторный отсек, бампер, передние крылья.
Рядом стоял Renault Sandero. Эта машина, которой три года, пострадала меньше: повреждены покрытие, пластиковые элементы, фары.
Причину пожара устанавливают. Предварительная версия — поджог.
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Пожар произошел в три часа ночи 23 марта на улице Якуба Коласа, 76а.
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