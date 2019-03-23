﻿ В Новополоцке ночью на улице горели две иномарки. Скорее всего, это был поджог. 21.by
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В Новополоцке ночью на улице горели две иномарки. Скорее всего, это был поджог

23.03.2019 09:20 — ЧП | Tut.by  
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В Новополоцке от пожара пострадали две иномарки, припаркованные на улице. По предварительной версии МЧС, это произошло из-за поджога.

Пожар произошел в три часа ночи 23 марта на улице Якуба Коласа, 76а. В Mazda-6 (2010 года выпуска) повреждены салон, моторный отсек, бампер, передние крылья.

Рядом стоял Renault Sandero. Эта машина, которой три года, пострадала меньше: повреждены покрытие, пластиковые элементы, фары.

Причину пожара устанавливают. Предварительная версия — поджог.

 
 
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Пожар произошел в три часа ночи 23 марта на улице Якуба Коласа, 76а.
 
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