Ночная погоня в Лидском районе

Приблизившись к автомобилю, инспекторы, включив проблесковые маячки, подали водителю знак об остановке. Однако тот, вместо того, чтоб принять вправо и остановиться, увеличил скорость, выехал на ул. Грюнвальдскую, затем на пр. Победы и, разогнавшись, направился к центру города. Началось преследование.

Водителю неоднократно по мегафону озвучивалось требование об остановке и предупреждение о том, что в противном случае автоинспекторы будут вынуждены применить оружие. Водитель никак не реагировал и, свернув на перекрестке ул. Ленинской-Советской направо, еще больше увеличил скорость и направился на выезд из города.

На автодороге Лида-Липнишки, по словам преследовавших «Пасат» сотрудников ГАИ, скорость движения достигала 160-170 км/ч. На помощь автоинспекторам выехал наряд патрульно-постовой службы из Лиды и наряд ДПС Ивьевской ГАИ.





Водитель «Фольксвагена» по-прежнему игнорировал требования об остановке. Однако, миновав Новоселки, Огородники, Нетечь, в деревне Стерково вдруг остановился. Сидящие в машине выходить не торопились, а судорожно пытались завести заглохший автомобиль. Но тщетно: в «Пассате» закончилось топливо.

Молодых людей, а их в автомобиле было трое, причем один из них несовершеннолетний, доставили в психоневрологический диспансер для освидетельствования. У водителя, лидчанина 1996 г. р., и 18-летнего пассажира количество алкоголя в организме превышало норму. У несовершеннолетнего пассажира количество промилле оказалось ниже допустимого порога – 0,22 промилле.

В ходе разбирательства выяснилось, что «Фольксваген-Пассат» несколько дней назад был угнан из автосервиса его же работником. Угонщиком оказался 18-летний пассажир. А еще выяснилось, что после угона авто, несколько дней назад, он совершил на нем ДТП.

Владелец «Пассата», узнав о случившемся, написал заявление в милицию об угоне и пояснил, что отдал машину в ремонт в автомастерскую.

По факту угона возбуждено уголовное дело. По линии ГАИ на участников погони составлено семь протоколов. Кроме прочих нарушений, водитель управлял автомобилем не имея права управления, и делал это повторно в течение года. Как пояснили в ГАИ, водительского удостоверения 23-летний лидчанин никогда не получал: после произошедшего несколько лет назад ДТП молодой человек имел проблемы со здоровьем.