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На территории детского сада в Барановичах нашли минометную мину: эвакуировали 147 детей

25.03.2019 11:01 — ЧП | Tut.by  
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25 марта во дворе яслей-сада № 40 на улице Притыцкого нашли снаряд времен Великой Отечественной войны, сообщает МЧС.


Фото: МЧС

Опасный предмет лежал на детской игровой площадке. Взрывоопасный предмет обнаружили во время обхода территории.

До прибытия группы разминирования спасатели и милиция совместно с персоналом детского сада эвакуировали 183 человека, среди которых 147 детей.

Минометную мину изъяли сотрудники группы разминирования.

 
 
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До прибытия группы разминирования спасатели и милиция совместно с персоналом детского сада эвакуировали 183 человека, среди которых 147 детей.
 
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