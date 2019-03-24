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На территории детского сада в Барановичах нашли минометную мину: эвакуировали 147 детей
25 марта во дворе яслей-сада № 40 на улице Притыцкого нашли снаряд времен Великой Отечественной войны,
Опасный предмет лежал на детской игровой площадке. Взрывоопасный предмет обнаружили во время обхода территории.
До прибытия группы разминирования спасатели и милиция совместно с персоналом детского сада эвакуировали 183 человека, среди которых 147 детей.
Минометную мину изъяли сотрудники группы разминирования.
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До прибытия группы разминирования спасатели и милиция совместно с персоналом детского сада эвакуировали 183 человека, среди которых 147 детей.
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