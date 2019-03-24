﻿ Двое мужчин погибли на пожаре в Брестском районе (д. Збунин). 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Двое мужчин погибли на пожаре в Брестском районе (д. Збунин)

25.03.2019 14:48 — ЧП | Виртуальный Брест  
Размер текста:
A
A
A

В Брестском районе сегодня на пожаре в жилом доме погибли двое сельчан, сообщил БЕЛТА официальный представитель областного управления МЧС Сергей Машнов.


Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news64625.php

Двое мужчин погибли на пожаре в Брестском районе (д. Збунин)

Сообщение о загорании в деревне Збунин спасателям поступило в 8.56. До прибытия подразделений МЧС очевидцы вынесли из горящего дома местного жителя 1968 года рождения, которого обнаружили без сознания в кухне на полу. Выяснилось, что он находился в гостях. Когда спасатели прибыли на место происшествия, горело чердачное помещение, в доме было плотное задымление. Хозяина жилища 1974 года рождения без признаков жизни спасатели нашли на полу в комнате. До прибытия бригады скорой медицинской помощи в отношении пострадавших проводились реанимационные мероприятия. Спасти мужчин не удалось - медики констатировали смерть обоих мужчин.


Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news64625.php

Двое мужчин погибли на пожаре в Брестском районе (д. Збунин)

Огнем повреждены перекрытие, внутренняя отделка дома, имущество. Причина пожара устанавливается.

 
 
Ссылка на источник 123
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
  В Брестском районе сегодня на пожаре в жилом доме погибли двое сельчан, сообщил БЕЛТА официальный представитель областного управления МЧС Сергей Машнов. ...
 
Новости дня
Новости ЧП
 
Стоп! Наркотики
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

ЧП

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

24.03.2019
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Чырвоны прамень
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Радзiма
Горецкий вестник
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
25.03.2019
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (ЧП)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика