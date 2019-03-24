В Пинске пенсионер едва не задохнулся от дыма в собственной квартире



Подробности происшествия корреспонденту pinsknews.by сообщил старший инспектор ГПиВО Пинского горрайотдела по ЧС Олег Червяковский:

– Около полудня 22 марта на пульт дежурного в центр оперативного управления Пинского ГРОЧС поступило сообщение о задымлении в одной из квартир на четвертом этаже пятиэтажного дома по улице Дзержинского в Пинске. На место вызова спасатели приехали за 7 минут, к этому моменту выходящий из-под двери квартиры дым начал заполнять лестничную клетку подъезда, а соседи высказали предположение, что в квартире может находиться человек. Опасения забивших тревогу соседей оправдались: после вскрытия входной двери звено газодымозащитной службы обнаружило 64-летнего мужчину на кровати в горящей комнате. С предварительным диагнозом «отравление продуктами горения, алкогольное опьянение» бригада «скорой помощи» доставила пострадавшего в реанимационное отделение Пинской центральной больницы. Стоит отметить, в квартире не был установлен автономный пожарный извещатель.





Инспектор группы обучения гражданской защиты Пинского горрайотдела по ЧС А.В. Гузаревич рассказал, почему жилые помещения необходимо оборудовать автономным пожарным извещателем:

– Потому что автономный пожарный извещатель – одно из наиболее эффективных средств по предупреждению гибели людей от пожаров. Извещатель, реагируя на дым, издает громкий звуковой сигнал, способный разбудить даже крепко спящего человека.

Есть немало примеров того, как пожарный извещатель спас не одну человеческую жизнь, вовремя оповестив о пожаре. Так, 13 мая прошлого года около часа ночи произошел пожар в квартире в деревне Стытычево. На момент возгорания в квартире находилось 3 человека. Звук сработавшего АПИ разбудил спящих, после чего они самостоятельно покинули опасную зону. 28 июня того же года сигнал сработавшего извещателя разбудил супругов горящего дома в деревне Пинковичи. Из-за полыхавшего пламени люди смогли покинуть дом только через окно. В середине января текущего года автономный пожарный извещатель спас жизнь многодетной семьи в Пинске.

– Для установки пожарного извещателя не требуется глубоких познаний в наладке и эксплуатации подобного типа устройств, – отметил А.В. Гузаревич. Крепится извещатель собственными силами к потолку при помощи отвертки и двух саморезов. Обслуживание его также не требует усилий. Нужно лишь не реже одного раза в год менять батарейки и, чтобы избежать ложных срабатываний от осевшей пыли, периодически продувать пылесосом камеру с оптико-электронным датчиком.