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В Пинске пенсионер едва не задохнулся от дыма в собственной квартире
25.03.2019 — ЧП | Полесская правда
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– Около полудня 22 марта на пульт дежурного в центр оперативного управления Пинского ГРОЧС поступило сообщение о задымлении в одной из квартир на четвертом этаже пятиэтажного дома по улице Дзержинского в Пинске. На место вызова спасатели приехали за 7 минут, к этому моменту выходящий из-под двери квартиры дым начал заполнять лестничную клетку подъезда, а соседи высказали предположение, что в квартире может находиться человек. Опасения забивших тревогу соседей оправдались: после вскрытия входной двери звено газодымозащитной службы обнаружило 64-летнего мужчину на кровати в горящей комнате. С предварительным диагнозом «отравление продуктами горения, алкогольное опьянение» бригада «скорой помощи» доставила пострадавшего в реанимационное отделение Пинской центральной больницы. Стоит отметить, в квартире не был установлен автономный пожарный извещатель.
– Потому что автономный пожарный извещатель – одно из наиболее эффективных средств по предупреждению гибели людей от пожаров. Извещатель, реагируя на дым, издает громкий звуковой сигнал, способный разбудить даже крепко спящего человека.
– Для установки пожарного извещателя не требуется глубоких познаний в наладке и эксплуатации подобного типа устройств, – отметил А.В. Гузаревич. Крепится извещатель собственными силами к потолку при помощи отвертки и двух саморезов. Обслуживание его также не требует усилий. Нужно лишь не реже одного раза в год менять батарейки и, чтобы избежать ложных срабатываний от осевшей пыли, периодически продувать пылесосом камеру с оптико-электронным датчиком.
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