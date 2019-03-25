В Глубокском районе при пожаре погибли мать и сын

В Глубокском районе на пожаре погибли мать и сын. Трагедия произошла утром 25 марта в деревне Мерецкие, сообщает МЧС.





Когда спасатели приехали к горевшему дому, у него уже частично обрушилась крыша.

На кровати в комнате нашли погибшую 86-летнюю хозяйку дома. А в другом помещении — на полу, под обрушившимися частями дома, — нашли тело ее 58-летнего сына.

В доме уничтожены кровля, повреждены потолочное перекрытие, стены, имущество.

По мнению спасателей, пожар произошел из-за непотушенной сигареты.