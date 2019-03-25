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В Глубокском районе при пожаре погибли мать и сын

26.03.2019 08:12 — ЧП | Tut.by  
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В Глубокском районе на пожаре погибли мать и сын. Трагедия произошла утром 25 марта в деревне Мерецкие, сообщает МЧС.


Когда спасатели приехали к горевшему дому, у него уже частично обрушилась крыша.

На кровати в комнате нашли погибшую 86-летнюю хозяйку дома. А в другом помещении — на полу, под обрушившимися частями дома, — нашли тело ее 58-летнего сына.

В доме уничтожены кровля, повреждены потолочное перекрытие, стены, имущество.

По мнению спасателей, пожар произошел из-за непотушенной сигареты.

 
 
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По мнению спасателей, пожар произошел из-за непотушенной сигареты.
 
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