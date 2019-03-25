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В Глубокском районе при пожаре погибли мать и сын
В Глубокском районе на пожаре погибли мать и сын. Трагедия произошла утром 25 марта в деревне Мерецкие,
Когда спасатели приехали к горевшему дому, у него уже частично обрушилась крыша.
На кровати в комнате нашли погибшую 86-летнюю хозяйку дома. А в другом помещении — на полу, под обрушившимися частями дома, — нашли тело ее 58-летнего сына.
В доме уничтожены кровля, повреждены потолочное перекрытие, стены, имущество.
По мнению спасателей, пожар произошел из-за непотушенной сигареты.
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По мнению спасателей, пожар произошел из-за непотушенной сигареты.
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