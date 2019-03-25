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Смертельное ДТП на автодороге М1: возбуждено уголовное дело

26.03.2019 — ЧП | Единство  
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21 марта 2019 года, около 06.00, 45-летний житель г. Барановичи, управляя автомобилем Toyota и двигаясь по 308-ому километру автодороги «Брест - Минск – граница РФ», совершил наезд на переходившую проезжую часть пешехода. От полученных телесных повреждений 75-летняя жительница Минска скончалась на месте.

Следователем с участием специалиста управления ГКСЭ по Минской области, сотрудниками ГАИ проведен осмотр места происшествия, зафиксирована следовая картина. По изъятым объектам назначен ряд экспертиз для установления скорости движения и иных обстоятельств происшествия.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 317 Уголовного кодекса Республики Беларусь (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека).

Граждан, которые располагают какими-либо сведениями вышеуказанного происшествия, записями с видеорегистраторов, просим обратиться в Дзержинский РОСК по адресу: г. Дзержинск, ул. Фоминых, д. 1а, или по телефону: 8(01716) 6-57-97.

Официальный представитель УСК по Минской области

Татьяна Белоног

 
Теги: Брест, Минск
 
 
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Дзержинским районным отделом Следственного комитета устанавливаются обстоятельства дорожно-транспортного происшествия, повлекшего смерть пешехода.
 
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