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В Могилеве в машине в гараже нашли тела мужчины и женщины
Вечером 22 марта в автомобиле в гараже на улице Симонова в Могилеве нашли тела 29-летнего мужчины и 27-летней девушки. Признаков насильственной смерти на них не было,
Ключ был в замке зажигания, топлива в баке не было. Основной версией гибели пока считают отравление угарным газом.
Все обстоятельства происшествия выясняются.
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Признаков насильственной смерти на них не было.
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