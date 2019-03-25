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В Могилеве в машине в гараже нашли тела мужчины и женщины

26.03.2019 11:08 — ЧП | Tut.by  
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Вечером 22 марта в автомобиле в гараже на улице Симонова в Могилеве нашли тела 29-летнего мужчины и 27-летней девушки. Признаков насильственной смерти на них не было, сообщает СК.


Ключ был в замке зажигания, топлива в баке не было. Основной версией гибели пока считают отравление угарным газом.


Все обстоятельства происшествия выясняются.

 
Теги: Могилев
 
 
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Признаков насильственной смерти на них не было.
 
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