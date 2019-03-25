В Могилеве в машине в гараже нашли тела мужчины и женщины

Вечером 22 марта в автомобиле в гараже на улице Симонова в Могилеве нашли тела 29-летнего мужчины и 27-летней девушки. Признаков насильственной смерти на них не было, сообщает СК.





Ключ был в замке зажигания, топлива в баке не было. Основной версией гибели пока считают отравление угарным газом.





Все обстоятельства происшествия выясняются.