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За взятку задержан главный инженер Брестского филиала РУП "Белпочта"
26.03.2019 13:46 — ЧП | Виртуальный Брест
В Бресте сотрудниками управления по борьбе с экономическими преступлениями УВД Брестского облисполкома за взятку задержан главный инженер Брестского филиала РУП "Белпочта".
фото - иллюстрация, из сети Интернет
В ходе проведения оперативных мероприятий сотрудниками управления по борьбе с экономическими преступлениями УВД Брестского облисполкома при поддержке ОМОН УВД 20 февраля в служебном кабинете задержан в момент получения взятки главный инженер Брестского филиала РУП "Белпочта".
За благоприятное решение вопроса на проведение строительных работ предприимчивый 46-летний брестчанин получил от директора одного из предприятий 200 рублей.
В ходе дальнейших оперативных мероприятий на сегодняшний день было выявлено еще несколько эпизодов его противоправной деятельности.
Как установили оперативники, представители различных коммерческих структур, участвующие в тендерах, должны были заплатить главному инженеру от 3 до 6 процентов от сумм выполненных работ. Суммы взяток варьируются от 1000 до 10 000 рублей.
Следственным управлением Управления Следственного комитета по Брестской области возбуждено ряд уголовных дел по ч. 2 ст. 430 УК РБ. Санкция статьи предусматривает до десяти лет лишения свободы с конфискацией имущества и с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.
Главный инженер арестован. Сейчас проводятся дальнейшие оперативные мероприятия по установления дополнительных эпизодов его преступной деятельности.
Официальный представитель УВД Брестского
Фото: mpt.gov.by
Сайт «Белпочты»
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В Бресте сотрудниками управления по борьбе с экономическими преступлениями УВД Брестского облисполкома за взятку задержан главный инженер Брестского филиала...
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