В Бресте сотрудниками управления по борьбе с экономическими преступлениями УВД Брестского облисполкома за взятку задержан главный инженер Брестского филиала РУП "Белпочта".



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В ходе проведения оперативных мероприятий сотрудниками управления по борьбе с экономическими преступлениями УВД Брестского облисполкома при поддержке ОМОН УВД 20 февраля в служебном кабинете задержан в момент получения взятки главный инженер Брестского филиала РУП "Белпочта".

За благоприятное решение вопроса на проведение строительных работ предприимчивый 46-летний брестчанин получил от директора одного из предприятий 200 рублей.

В ходе дальнейших оперативных мероприятий на сегодняшний день было выявлено еще несколько эпизодов его противоправной деятельности.

Как установили оперативники, представители различных коммерческих структур, участвующие в тендерах, должны были заплатить главному инженеру от 3 до 6 процентов от сумм выполненных работ. Суммы взяток варьируются от 1000 до 10 000 рублей.

Следственным управлением Управления Следственного комитета по Брестской области возбуждено ряд уголовных дел по ч. 2 ст. 430 УК РБ. Санкция статьи предусматривает до десяти лет лишения свободы с конфискацией имущества и с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

Главный инженер арестован. Сейчас проводятся дальнейшие оперативные мероприятия по установления дополнительных эпизодов его преступной деятельности.

Официальный представитель УВД Брестского

облисполкома Сергей Дученко





Фото: mpt.gov.by

Сайт «Белпочты» сообщает , что главным инженером брестского филиала работает Александр Антонюк.