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Трое жителей Вороновского района подозреваются в краже автомобиля

26.03.2019 — ЧП | Вороновская газета  
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Трое жителей Вороновского района подозреваются в краже автомобиля

В городском поселке Радунь Вороновского района была зафиксирована кража автомобиля.

Как сообщает пресс-служба УВД облисполкома, ночью 23 марта у местного жителя украли автомобиль «Audi 100». К поиску подозреваемых подключились оперативники уголовного розыска Вороновского РОВД, в ходе оперативно-розыскных мероприятий удалось установить личности подозреваемых, а также найти украденное транспортное средство. Подозреваемые 1998, 2001 и 2002 года рождения рассказали правоохранителям, как шла подготовка к краже и что они планировали сделать с автомобилем. 

Около двух недель назад двое граждан 1998 и 2001 годов рождения заприметили в городском поселке Радунь на улице Советской, 108Б три неисправных автомобиля. Из них им больше всего приглянулся автомобиль «Audi 100». Молодые люди выяснили, что в транспортном средстве отсутствует аккумулятор, нет топлива, да еще и сдуты колеса, поэтому пришлось хорошенько подготовиться. 

За несколько дней до совершения кражи молодые люди купили топливо, украли аккумулятор, также нашли насос для накачки колес. Они пришли во двор и решили, что исправлять машину на месте будет опасно, лучше оттолкнуть ее в сторону, но вдвоем это оказалось сделать непросто, поэтому подозреваемые позвали на помощь своего знакомого, 2002 года рождения. 

Молодые люди накачали колеса, поставили украденный аккумулятор и залили в бак топливо, но все шло не совсем гладко. У автомобиля был сломан бензонасос, поэтому завести его не удалось. Подозреваемые спрятали транспортное средство во дворах, сняли номерные знаки, сломали их и закопали.

В дальнейшем они хотели перекрасить автомобиль, отремонтировать его, а затем продать, но бизнес-план помешали воплотить в жизнь сотрудники милиции. Уголовное дело возбуждено по части второй статьи 205 Уголовного кодекса Республики Беларусь – «Кража.

Трое жителей Вороновского района подозреваются в краже автомобиля
Трое жителей Вороновского района подозреваются в краже автомобиля

Служба информации «ГП»
Фото: uvd.grodno.by
 
 
Ссылка на источник 24
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В городском поселке Радунь Вороновского района была зафиксирована кража автомобиля. Как сообщает пресс-служба УВД облисполкома, ночью 23 марта у местного жителя...
 
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